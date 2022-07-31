Бучневич: «Подколзин выстрелит через пару лет, будет много забивать»

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич оценил перспективы форварда «Ванкувера» Павла Подколзина.

— Ваш 95-й год рождения вышел в этом сезоне на первые роли. Шестеркин взял Везину, Ничушкин — Кубок Стэнли, у вас бомбардирский рекорд. Что случилось?

— Просто матереем, — сказал в интервью Sport24 Бучневич. — Вася Подколзин через пару лет тоже стрельнет, будет забивать много. Не знаю даже, что случилось. Возраст такой подошел — всем по 27. Понятно, что в 22 ты еще учишься и тебе не так доверяют. А сейчас уже надо выходить на ведущие роли, показывать себя и помогать команде. 27 — такой возраст, когда вроде не так много осталось и в то же время ты еще не ветеран. В среднем, многие так и раскрываются. Редко, когда начинают рано. Не все Макдэвиды.

Подколзин был выбран «Ванкувером» под 10-м номером драфта НХЛ-2019. 21-летний россиянин дебютировал за «Кэнакс» осенью прошлого года. В дебютном для себя сезона-2021/22 форвард набрал 26 (14+12) очков в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ.