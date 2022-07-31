Бучневич: «Подколзин выстрелит через пару лет, будет много забивать»
Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич оценил перспективы форварда «Ванкувера» Павла Подколзина.
— Ваш 95-й год рождения вышел в этом сезоне на первые роли. Шестеркин взял Везину, Ничушкин — Кубок Стэнли, у вас бомбардирский рекорд. Что случилось?
— Просто матереем, — сказал в интервью Sport24 Бучневич. — Вася Подколзин через пару лет тоже стрельнет, будет забивать много. Не знаю даже, что случилось. Возраст такой подошел — всем по 27. Понятно, что в 22 ты еще учишься и тебе не так доверяют. А сейчас уже надо выходить на ведущие роли, показывать себя и помогать команде. 27 — такой возраст, когда вроде не так много осталось и в то же время ты еще не ветеран. В среднем, многие так и раскрываются. Редко, когда начинают рано. Не все Макдэвиды.
Подколзин был выбран «Ванкувером» под 10-м номером драфта НХЛ-2019. 21-летний россиянин дебютировал за «Кэнакс» осенью прошлого года. В дебютном для себя сезона-2021/22 форвард набрал 26 (14+12) очков в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
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|Коламбус
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|5
|Нью-Джерси
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|6
|Питтсбург
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|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
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|П
|О
|1
|Баффало
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|2
|Бостон
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|3
|Детройт
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|4
|Монреаль
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|5
|Оттава
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|0
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|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
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|7
|Торонто
|0
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|8
|Флорида
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
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|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
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|3
|Даллас
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|0
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|4
|Колорадо
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|0
|0
|5
|Миннесота
|0
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|0
|6
|Нэшвилл
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|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
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|0
|0
|8
|Чикаго
|0
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|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
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|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
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|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
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|8
|Эдмонтон
|0
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|0
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|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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