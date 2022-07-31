Бучневич поделился мнением о Владимире Тарасенко

Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич рассказал, что думает о своем партнере по команде Владимире Тарасенко.

— До всех этих операций на плече у Тарасенко, как считалось, был один из лучших кистевых бросков в НХЛ. А как сейчас?

— Лучший кистевой. Ничего не изменилось. Нет больше таких людей, на которых смотрю и им насрать, кто в воротах, — свои 4 из 5 он всегда кладет. С ним невозможно даже играть на голы. Это бесполезно, — сказал Бучневич Sport24.

В прошедшем сезоне НХЛ Тарасенко забросил 34 шайбы и оформил 48 ассистов в 75 матчах, а также набрал 9 очков (6+3) в 12 играх плей-офф.