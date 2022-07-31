Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 13:21

Бучневич поделился мнением о Владимире Тарасенко

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич рассказал, что думает о своем партнере по команде Владимире Тарасенко.

— До всех этих операций на плече у Тарасенко, как считалось, был один из лучших кистевых бросков в НХЛ. А как сейчас?
— Лучший кистевой. Ничего не изменилось. Нет больше таких людей, на которых смотрю и им насрать, кто в воротах, — свои 4 из 5 он всегда кладет. С ним невозможно даже играть на голы. Это бесполезно, — сказал Бучневич Sport24.

В прошедшем сезоне НХЛ Тарасенко забросил 34 шайбы и оформил 48 ассистов в 75 матчах, а также набрал 9 очков (6+3) в 12 играх плей-офф.

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2022-07-31-buchnevich-o-broske-tarasenko-net-bolshe-takikh-lyudey-na-kotorykh-smotryu-i-im-nasrat-kto-v-vorotakh
0
Читайте также
В тяжелом весе UFC взошла звезда из России: Павлович снес коварного Льюиса за 55 секунд
Фанаты в США освистали Павловича за победу над русофобом, а Анкалаев готов подраться за титул. Как российские бойцы побеждали на UFC 277
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Панарин рассказал, что будет рад забить в ворота голкипера «Колорадо» Георгиева
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Аризона 0 0 0 0
2 Виннипег 0 0 0 0
3 Даллас 0 0 0 0
4 Колорадо 0 0 0 0
5 Миннесота 0 0 0 0
6 Нэшвилл 0 0 0 0
7 Сент-Луис 0 0 0 0
8 Чикаго 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
7.10
8.10
12.10
13.10
14.10
15.10
7.10 21:00
Нэшвилл – Сан-Хосе
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Вратари (КН)
И КН
Семен Варламов

Семен Варламов

Айлендерс

0 0
Антон Худобин

Антон Худобин

Даллас

 0 0
Майк Смит

Майк Смит

Эдмонтон

 0 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости