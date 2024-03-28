Клуб Овечкина останется в Вашингтоне до 2050 года

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и команда НБА «Вашингтон Уизардс» останутся в американской столице до 2050 года, сообщает AP.

По данным источника, в среду владелец клубов Тед Леонсис и мэр округа Колумбия Мюриэл Баузер подписали соглашение о проекте арены стоимостью 515 миллионов долларов, финансируемом государством. Команды останутся в округе до 2050 года.

«Это великий день, и я испытываю огромное облегчение, — сказал Леонсис. — Это не только правильное решение для болельщиков, города и для нас, но и действительно разумная бизнес-сделка».

Проект новой арены предусматривает расширение комплекса на 18 580 квадратных метров, создание развлекательного района в близлежащем Чайна-тауне, а также повышение безопасности и улучшение транспортной системы.

Совет округа Колумбия рассмотрит соглашение на следующей неделе и, как ожидается, примет его, заявил председатель совета Фил Мендельсон.

В декабре 2023 года владелец «Вашингтона» Леонсис заявил, что власти штата Вирджиния одобрили выделение земли под строительство новой арены. Однако в НХЛ опровергли возможный переезд «Вашингтона» в Вирджинию.

«Кэпиталз» и «Уизардс» выступают на Capital One Arena с 1997 года, клуб женской НБА «Вашингтон Мистикс» — с 1998 года.