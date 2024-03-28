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Клуб Овечкина останется в Вашингтоне до 2050 года

Ана Горшкова
Корреспондент
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Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и команда НБА «Вашингтон Уизардс» останутся в американской столице до 2050 года, сообщает AP.

По данным источника, в среду владелец клубов Тед Леонсис и мэр округа Колумбия Мюриэл Баузер подписали соглашение о проекте арены стоимостью 515 миллионов долларов, финансируемом государством. Команды останутся в округе до 2050 года.

«Это великий день, и я испытываю огромное облегчение, — сказал Леонсис. — Это не только правильное решение для болельщиков, города и для нас, но и действительно разумная бизнес-сделка».

Проект новой арены предусматривает расширение комплекса на 18 580 квадратных метров, создание развлекательного района в близлежащем Чайна-тауне, а также повышение безопасности и улучшение транспортной системы.

Совет округа Колумбия рассмотрит соглашение на следующей неделе и, как ожидается, примет его, заявил председатель совета Фил Мендельсон.

В декабре 2023 года владелец «Вашингтона» Леонсис заявил, что власти штата Вирджиния одобрили выделение земли под строительство новой арены. Однако в НХЛ опровергли возможный переезд «Вашингтона» в Вирджинию.

«Кэпиталз» и «Уизардс» выступают на Capital One Arena с 1997 года, клуб женской НБА «Вашингтон Мистикс» — с 1998 года.

Источник: AP
НБА
НХЛ
БК Вашингтон Уизардс
ХК Вашингтон Кэпиталз
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6 Айлендерс 71 30 41 75
7 Питтсбург 71 31 40 72
8 Коламбус 72 23 49 58
Атлантический дивизион И В П О
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3 Торонто 71 40 31 89
4 Тампа-Бэй 72 40 32 87
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7 Оттава 71 31 40 66
8 Монреаль 71 27 44 66
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 73 45 28 99
2 Колорадо 72 46 26 97
3 Виннипег 72 44 28 94
4 Нэшвилл 72 43 29 90
5 Сент-Луис 72 38 34 80
6 Миннесота 71 34 37 77
7 Аризона 72 30 42 65
8 Чикаго 72 21 51 47
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 72 45 27 98
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