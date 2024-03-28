Форвард «Бостона» Пастрняк — о поражении от «Тампы»: «Мы не заслуживали победы»

Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк прокомментировал поражение от «Тампы» (1:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Тяжелое поражение. Очевидно, что мы были не на высоте и не заслуживали победы. Результат такой, каким он и должен быть», — приводит слова Пастрняка официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне 27-летний Пастрняк сыграл 74 матча, в которых набрал 101 (45+56) очко.

«Бостон» занимает второе место в Восточной конференции, набрав 99 очков в 74 играх. «Тампа» идет шестой с 87 очками в 72 встречах.