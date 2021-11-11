Тренер «Детройта» Блашилл: «Летом он потратил немало усилий, чтобы исправить ситуацию»

Главный тренер «Детройта» Джефф Блашилл рассказал, в чем секрет хорошей игры российского форварда Владислава Наместникова.

28-летний хоккеист в текущем сезоне НХЛ провел 14 матчей, в которых набрал 9 (7+2) очка.

«Я прочитал на днях, как Владислав говорит, что сильно поработал летом. И это заметно, — цитирует Блашилла сайт НХЛ. — Именно об этом мы с ним говорили в конце прошлого сезона. Чтобы забивать, нужно работать не только над самим броском, но и над многими другими компонентами. Если я не ошибаюсь, в последние четыре года число его реальных голов всегда уступало ожидаемым голам. Так что он много шайб недосчитался. Летом он потратил немало усилий, чтобы исправить ситуацию. Насколько я знаю, он тренировался с тренером по мастерству здесь неподалеку вместе с Дебринкатом и другими игроками. Сейчас он пожинает плоды, которые он заслужил работой».

Отметим, что за весь минувший сезон (53 матча) Наместников набрал 17 (8 +9) очков.