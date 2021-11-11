«Торонто» обыграл «Филадельфию»

«Филадельфия» проиграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:3. Вильям Нюландер оформил дубль, а также одну шайбу забросил Онджей Касе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Торонто» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы: Нюландер — 6 (Маззин, Мэттьюс), 31:11 — 0:1. Нюландер — 7 (бол., Ритчи, Мэттьюс), 45:09 — 0:2. Каше — 2 (Керфут, Кампф), 53:33 — 0:3.

Вратари: Харт — Кэмпбелл.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 36 (11+12+13) — 33 (12+7+14).

Наши: Проворов (23.00/4/-1) — Семенов (11.40/1/0).

11 ноября. Филадельфия. Wells Fargo Center.