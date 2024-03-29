Федотов — о переходе в «Филадельфию»: «Наконец-то я здесь»

Голкипер «Филадельфии» Иван Федотов прокомментировал свой переход в американский клуб.

«Прошло очень много времени, но я наконец-то здесь. Я взволнован и счастлив быть здесь. И это прекрасные чувства, потому что для меня это были действительно сложные два года. Хочу сказать спасибо руководству клуба, они поддерживают меня. Хочу помочь команде выйти в плей-офф», — сказал Федотов на пресс-конференции.

29 марта «Филадельфия» объявила о переходе Федотова.

Федотов подписал контракт с «Филадельфией» в мае 2022 года. Летом того же года он был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии, после чего отправлен на прохождение военной службы.

Перед началом сезона-2023/24 голкипер вернулся в ЦСКА, подписав контракт с клубом на два года. В этом сезоне он провел за армейцев 44 матча в регулярном чемпионате и 5 игр в плей-офф КХЛ.

«Филадельфия» занимает седьмое место в Восточной конференции, набрав 82 очка в 74 матчах.