Бэкстрем тренировался во втором звене «Вашингтона». Швед не играл из-за травмы в этом сезоне
20:35
Нападающий Никлас Бэкстрем тренировался во втором звене «Вашингтона». Он вернулся в состав команды, сообщает в Twitter журналист Саманта Пелл.
23 октября клуб поместил хоккеиста в список долгосрочно травмированных игроков.
Бэкстрем пропустил тренировочный лагерь клуба и начало сезона в связи с продолжающейся реабилитацией после повреждения бедра.
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