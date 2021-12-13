Бэкстрем тренировался во втором звене «Вашингтона». Швед не играл из-за травмы в этом сезоне

Нападающий Никлас Бэкстрем тренировался во втором звене «Вашингтона». Он вернулся в состав команды, сообщает в Twitter журналист Саманта Пелл.

Capitals forward lines at practice:



Ovechkin-Kuznetsov-Protas

Sheary-Backstrom-Oshie-Leason

McMichael-Eller-Sprong

Hagelin-Dowd-Malenstyn



*First time Backstrom (LTI, hip) has taken line rushes in a team practice that we've seen. — Samantha Pell (@SamanthaJPell) December 13, 2021

23 октября клуб поместил хоккеиста в список долгосрочно травмированных игроков.

Бэкстрем пропустил тренировочный лагерь клуба и начало сезона в связи с продолжающейся реабилитацией после повреждения бедра.