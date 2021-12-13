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Бэкстрем тренировался во втором звене «Вашингтона». Швед не играл из-за травмы в этом сезоне

20:35
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Нападающий Никлас Бэкстрем тренировался во втором звене «Вашингтона». Он вернулся в состав команды, сообщает в Twitter журналист Саманта Пелл.

23 октября клуб поместил хоккеиста в список долгосрочно травмированных игроков.

Бэкстрем пропустил тренировочный лагерь клуба и начало сезона в связи с продолжающейся реабилитацией после повреждения бедра.

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Иван Шитик все материалы автора
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