Голкипер «Ванкувера» стал первой звездой недели в НХЛ
21:15
Голкипер «Ванкувера» Татчер Демко стал первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге. Он выиграл все четыре матча, пропуская в среднем 1,2 шайбы и отражая 96,2 % бросков.
Второй звездой выбран нападающий «Каролины» Себастьян Ахо. На его счету 7 (2+5) очков в 3 играх.
Третьей звездой стал защитник «Колорадо» Девон Тэйвс. Он сделал 7 результативных передач в 4 матчах.
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