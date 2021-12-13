Голкипер «Ванкувера» стал первой звездой недели в НХЛ

Голкипер «Ванкувера» Татчер Демко стал первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге. Он выиграл все четыре матча, пропуская в среднем 1,2 шайбы и отражая 96,2 % бросков.

Второй звездой выбран нападающий «Каролины» Себастьян Ахо. На его счету 7 (2+5) очков в 3 играх.

Третьей звездой стал защитник «Колорадо» Девон Тэйвс. Он сделал 7 результативных передач в 4 матчах.