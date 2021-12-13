Тайлер Бертуцци вновь отказался делать прививку от коронавируса

Нападающий «Детройта» Тайлер Бертуцци попал под действие COVID-протоколов НХЛ.

Ранее Бертуции отказался делать вакцинацию от коронавируса. Это единственный невакцинированный игрок в НХЛ.

Игрок подчеркнул, что не поменял своего решения и не будет делать прививку, сообщает журналист Хелен Сент-Джеймс.

Хоккеист уже пропустил три игры регулярного чемпионата, так как для въезда в Канаду требуется справка о вакцинации.