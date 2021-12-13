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Тайлер Бертуцци вновь отказался делать прививку от коронавируса

20:18
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Нападающий «Детройта» Тайлер Бертуцци попал под действие COVID-протоколов НХЛ.

Ранее Бертуции отказался делать вакцинацию от коронавируса. Это единственный невакцинированный игрок в НХЛ.

Игрок подчеркнул, что не поменял своего решения и не будет делать прививку, сообщает журналист Хелен Сент-Джеймс.

Хоккеист уже пропустил три игры регулярного чемпионата, так как для въезда в Канаду требуется справка о вакцинации.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное