Бедард считает, что Овечкин побьет рекорд Гретцки за два года

Нападающий «Чикаго», первый номер драфта НХЛ-2023 Коннор Бедард считает, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам в лиге за два года.

«Думаю, у Овечкина получится сделать это примерно за два года. Невероятно, что он забросил так много шайб», — приводит журналист Тарик Эль-Башир слова Бедарда.

Также 18-летний канадец отметил, что пытается изучить бросок Овечкина, чтобы стать сильнее.

«Стараюсь следить за ним и перенять что-то, особенно броски в касание. Мой бросок и близко не так хорош, но всегда можно чему-то научиться», — добавил хоккеист.

Александр Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, 37-летний россиянин забросил 822 шайбы в лиге. Рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки, у которого 894 гола.