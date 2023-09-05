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Сегодня, 22:06

Бедард считает, что Овечкин побьет рекорд Гретцки за два года

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Чикаго», первый номер драфта НХЛ-2023 Коннор Бедард считает, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам в лиге за два года.

«Думаю, у Овечкина получится сделать это примерно за два года. Невероятно, что он забросил так много шайб», — приводит журналист Тарик Эль-Башир слова Бедарда.

Также 18-летний канадец отметил, что пытается изучить бросок Овечкина, чтобы стать сильнее.

«Стараюсь следить за ним и перенять что-то, особенно броски в касание. Мой бросок и близко не так хорош, но всегда можно чему-то научиться», — добавил хоккеист.

Александр Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, 37-летний россиянин забросил 822 шайбы в лиге. Рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки, у которого 894 гола.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Коннор Бедард
Уэйн Гретцки
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