Бедард считает, что Овечкин побьет рекорд Гретцки за два года
Нападающий «Чикаго», первый номер драфта НХЛ-2023 Коннор Бедард считает, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам в лиге за два года.
«Думаю, у Овечкина получится сделать это примерно за два года. Невероятно, что он забросил так много шайб», — приводит журналист Тарик Эль-Башир слова Бедарда.
Также 18-летний канадец отметил, что пытается изучить бросок Овечкина, чтобы стать сильнее.
«Стараюсь следить за ним и перенять что-то, особенно броски в касание. Мой бросок и близко не так хорош, но всегда можно чему-то научиться», — добавил хоккеист.
Александр Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, 37-летний россиянин забросил 822 шайбы в лиге. Рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки, у которого 894 гола.
|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
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