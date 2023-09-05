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Сегодня, 18:17

Александр Овечкин провел первую тренировку с «Вашингтоном» после возвращения в США

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел первую тренировку с командой после возвращения в США, сообщает журналист Том Гулитти в Twitter.

Гулитти опубликовал фотографию 37-летнего россиянина на раскатке.

3 сентября Овечкин покинул Россию и отправился в Штаты для подготовки к сезону-2023/24.

Предсезонный тренировочный лагерь «Вашингтона» стартует 20 сентября, команда проведет первый выставочный матч 24 сентября против «Баффало».

Сезон-2023/24 в НХЛ начнется 11 октября. «Вашингтон» проведет первую игру в регулярном чемпионате 14 октября — в этот день «Кэпиталз» встретятся с «Питтсбургом».

В прошлом сезоне «Вашингтон» занял 12-е место в таблице Восточной конференции с 80 очками в 82 матчах и не смог выйти в плей-офф НХЛ.

Александр Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Форвард забросил 822 шайбы в лиге. Рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (894).

Александр Овечкин. «Зачем уходить из «Вашингтона», если меня все устраивает?» Эксклюзивное интервью Овечкина

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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