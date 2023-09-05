Александр Овечкин провел первую тренировку с «Вашингтоном» после возвращения в США
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел первую тренировку с командой после возвращения в США, сообщает журналист Том Гулитти в Twitter.
Гулитти опубликовал фотографию 37-летнего россиянина на раскатке.
3 сентября Овечкин покинул Россию и отправился в Штаты для подготовки к сезону-2023/24.
Предсезонный тренировочный лагерь «Вашингтона» стартует 20 сентября, команда проведет первый выставочный матч 24 сентября против «Баффало».
Сезон-2023/24 в НХЛ начнется 11 октября. «Вашингтон» проведет первую игру в регулярном чемпионате 14 октября — в этот день «Кэпиталз» встретятся с «Питтсбургом».
В прошлом сезоне «Вашингтон» занял 12-е место в таблице Восточной конференции с 80 очками в 82 матчах и не смог выйти в плей-офф НХЛ.
Александр Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Форвард забросил 822 шайбы в лиге. Рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (894).
|Столичный дивизион
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|П
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|Айлендерс
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|2
|Вашингтон
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|3
|Каролина
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|4
|Коламбус
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|5
|Нью-Джерси
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|6
|Питтсбург
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|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
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|2
|Бостон
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|0
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|3
|Детройт
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|4
|Монреаль
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|0
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|5
|Оттава
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|0
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|6
|Тампа-Бэй
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|0
|0
|0
|7
|Торонто
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|8
|Флорида
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|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
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|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
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|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
|- : -