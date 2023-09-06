Хайнен подписал просмотровый контракт с «Бостоном»

«Бостон» подписал подписал просмотровый контракт с форвардом Дэнтоном Хайненом. Последние два сезона 28-летний канадец провел в «Питтсбурге».

«Брюинз» выбрали форварда в четвертом раунде драфта в 2014 году. Хоккеист с 2016 по 2022 год выступал за команду, а затем перебрался в «Анахайм».

В сезоне-2022/23 Хайнен набрал 22 (8+14) очка в 65 матчах за «Пингвинз».