Барбашев забросил 17-ю шайбу в сезоне

«Сент-Луис» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс». Счет стал — 2:2.

На 19-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Иван Барбашев. Для него эта шайба стала 17-й в этом сезоне.