«Торонто» проиграл «Баффало»

«Торонто» дома проиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:5. «Сэйбрз» прервали свою неудачную серию из шести поражений.

«Торонто» идет на 4-м месте в Восточной конференции. «Баффало» занимает 15-е место.