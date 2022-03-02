Нападающий «Вашингтона» перенес операцию на травмированном глазе

Нападающий «Вашингтона» Карл Хагелин получил серьезную травму глаза. Во вторник, 2 марта, ему была сделана операция, сообщает журналист Саманта Пелл.

Точные сроки восстановления игрока неизвестны. Но ранее сообщалось, что он пропустит «продолжительное время».

В этом сезоне 33-летний швед провел в регулярном чемпионате 53 матча. На его счету 3 гола и 11 передач при показателе полезности «плюс 10».

Отметим, что контракт хоккеиста с зарплатой 2,75 миллиона долларов за сезон действует до конца следующего сезона.