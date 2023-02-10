Барабанов забросил 8-ю шайбу в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды».

На 6-й минуте первого периода 28-летний россиянин открыл счет. Для него эта шайба стала 8-й в текущем сезоне.

Всего в этом сезоне Барабанов набрал 33 (8+25) очка в 48 матчах.