Барабанов забросил 8-ю шайбу в сезоне НХЛ
Российский нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды».
На 6-й минуте первого периода 28-летний россиянин открыл счет. Для него эта шайба стала 8-й в текущем сезоне.
Всего в этом сезоне Барабанов набрал 33 (8+25) очка в 48 матчах.
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|10.02
|03:00
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Нью-Джерси – Сиэтл
|- : -
|10.02
|03:00
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Тампа-Бэй – Колорадо
|- : -
|10.02
|03:00
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Филадельфия – Эдмонтон
|- : -
|10.02
|03:00
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Флорида – Сан-Хосе
|- : -
|10.02
|03:00
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Детройт – Калгари
|- : -
|10.02
|03:30
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Айлендерс – Ванкувер
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Миннесота – Вегас
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