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Сегодня, 04:05

Барабанов забросил 8-ю шайбу в сезоне НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Александр Барабанов.
Фото USA Today Sports

Российский нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды».

На 6-й минуте первого периода 28-летний россиянин открыл счет. Для него эта шайба стала 8-й в текущем сезоне.

Всего в этом сезоне Барабанов набрал 33 (8+25) очка в 48 матчах.

Александр Барабанов
Хоккей
НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
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