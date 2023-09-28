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Сегодня, 06:33

Баклунд продлил контракт с «Калгари» на два года и стал капитаном команды

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Калгари» объявил о продлении контракта с нападающим Микаэлем Баклундом.

Нынешнее соглашение хоккеиста действует до конца сезона-2023/24. Новый контракт вступит в силу с сезона-2024/25 и будет действовать до лета 2026 года.

По нынешнему контракту Баклунд получает 5,3 миллиона долларов в год. Согласно условиям нового соглашения, с сезона-2024/25 34-летний швед будет зарабатывать 4,5 миллиона долларов. Также хоккеист назначен новым капитаном «Калгари».

«Это особенный день для меня и для моей семьи. Калгари стал для меня домом, было очень важно знать, что я продолжу играть здесь. У меня есть возможность провести 1000-й матч в НХЛ именно тут, и было бы здорово отпраздновать это достижение вместе с нашими болельщиками.
Очень горжусь, что меня назвали капитаном такого великого клуба. Я готов нести ответственность за команду, к тому же, рядом со мной группа сильных хоккеистов, которые готовы сделать следующий шаг к победе в Кубке Стэнли», — приводит официальный сайт НХЛ слова Баклунда.

«Калгари» выбрал Баклунда под 24-м номером драфта НХЛ-2007, швед выступает за канадскую команду с 2008 года. На счету форварда 492 (185+307) очка в 908 матчах за «Флэймз».

Микаэль Баклунд
Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
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