Гол Грошева помог «Тампе» переиграть «Нэшвилл»

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«Тампа» обыграла «Нэшвилл» в предсезонном матче НХЛ — 2:1 ОТ. Победную шайбу в овертайме забросил Тайлер Мотт.

Российский нападающий «Лайтнинг» Максим Грошев в середине второго периода реализовал большинство своей команды.

В другой встрече «Калгари» по буллитам обыграл «Виннипег» — 3:2. Российский защитник «Флэймз» Никита Задоров отметился результативной передачей.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября.