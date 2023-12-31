«Баффало» — «Коламбус»: видеообзор матча

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил в овертайме «Баффало» — 2:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Блю Джэкетс» отличились Деймон Северсон и Адам Фантилли, Дмитрий Воронков и Егор Чинахов отметились результативной передачей, вратарь Даниил Тарасов отразил 38 бросков. У «Сэйбрз» голы забили Джек Куинн, Кейси Миттельштадт и Джефф Скиннер.

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