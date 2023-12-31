«Баффало» — «Коламбус»: видеообзор матча
«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил в овертайме «Баффало» — 2:3.
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
В составе «Блю Джэкетс» отличились Деймон Северсон и Адам Фантилли, Дмитрий Воронков и Егор Чинахов отметились результативной передачей, вратарь Даниил Тарасов отразил 38 бросков. У «Сэйбрз» голы забили Джек Куинн, Кейси Миттельштадт и Джефф Скиннер.
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|П
|О
|1
|Колорадо
|36
|22
|14
|47
|2
|Виннипег
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|34
|21
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|35
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|40
|6
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|36
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|7
|Миннесота
|34
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|11
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|24
|Тихоокеанский дивизион
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|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|36
|23
|13
|49
|2
|Вегас
|37
|22
|15
|49
|3
|Лос-Анджелес
|32
|20
|12
|44
|4
|Сиэтл
|37
|14
|23
|37
|5
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|33
|6
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|35
|14
|21
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|8
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|9
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Результаты / календарь
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1.01
3.01
4.01
5.01
6.01
|31.12
|01:00
|
Баффало – Коламбус
|3 : 2 ОТ
|31.12
|03:00
|
Торонто – Каролина
|- : -
|31.12
|03:00
|
Флорида – Монреаль
|- : -
|31.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Рейнджерс
|- : -
|31.12
|03:00
|
Вашингтон – Нэшвилл
|2 : 3 Б
|31.12
|03:00
|
Бостон – Нью-Джерси
|5 : 2
|31.12
|03:00
|
Питтсбург – Сент-Луис
|4 : 2
|31.12
|06:00
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|- : -
|31.12
|22:00
|
Миннесота – Виннипег
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|35
|58
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|36
|56
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|34
|48
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|32
|29
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|36
|24
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|35
|24
|И
|КН
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|2
|1
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
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