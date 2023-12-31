Панарин признан первой звездой матча «Тампа» — «Рейнджерс», Шестеркин — вторая звезда

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой по итогам выездного матча с «Тампой» в регулярном чемпионате НХЛ. «Нью-Йорк» обыграли «Лайтнинг» со счетом 5:1. Российский нападающий оформил в матче хет-трик.

Второй звездой встречи стал вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, который отразил 34 броска из 35, показав процент сейвов 97,1.

Третьей звездой матча стал Винсент Трочек, форвард гостевой команды набрал 4 (1+3) очка.