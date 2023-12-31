«Бостон» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нью-Джерси» — 5:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Брюиз» 3 (2+1) очка набрал Давид Пастрняк, дубль у Кевина Шаттенкирка, еще один гол на счету Джейка Дебраска, форвард Георгий Меркулов дебютировал в НХЛ. У «Дэвилз» отличились Нико Хишер и Люк Хьюз.

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