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Конфликт между Айкелом и «Баффало» близок к разрешению. Клуб дал доступ к информации по травме игрока

«Баффало» дал доступ другим клубам к медицинским отчетам по травме нападающего Джека Айкела
16:17
Джек Айкел. Фото ХК «Баффало».
Джек Айкел. Фото ХК «Баффало».
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Конфликт между нападающим Джеком Айкелом и «Баффало», кажется, близок к разрешению. Клуб предоставил другим команды, которые заинтересованы в обмене игрока, доступ к медицинской информации по травме хоккеиста, пишет инсайдер Даррен Дрегер.

Напомним, что хоккеист пропустил 33 матча из-за грыжи в шейном отделе позвоночника. Хоккеист хочет, чтобы его прооперировали в ближайшее время, но врач «Баффало» выступает категорически против такого решения.

Контракт 24-летнего американца с «Сэйбрз» с кэпхитом 10 миллионов долларов рассчитан еще на пять сезонов. C 2022 года в силу вступает пункт о запрете на перемещения.

Айкел открыто заявлял о своем недовольстве отношением со стороны клуба и даже сменил агента, который ведет переговоры. В ответ «Клинки» лишили его звания капитана команды.

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Иван Шитик все материалы автора

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