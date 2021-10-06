«Чикаго» хочет поставить 25-летнего защитника Осипова в нападение

Защитник Дмитрий Осипов находится в тренировочном лагере «Чикаго». Однако тренерский штаб пытается переквалифицировать 25-летнего россиянина из игрока обороны в нападающего, сообщает The Athletic.

«Последний раз я играл в нападение, когда был ребенком. Но я всегда выделялся своими габаритами, поэтому меня перевели в защиту, где я и остался.

Когда мне впервые сказали об этой идеи тренерского штаба, то я подумал, что ничем хорошим это не закончится. Посмотрим, как все сложится», — сказал Осипов.

Осипов последние несколько лет выступал в АХЛ. В прошлом сезоне в составе «Рокфорда» (фарм-клуб «Чикаго») он провел 22 матча и набрал 6 (2+4) очков при показателе полезности «-10».