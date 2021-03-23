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«Айлендерс» в третий раз выставили Комарова на драфт отказов

20:10
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«Айлендерс» выставили на драфт отказов финского нападающего Леонида Комарова, сообщает в Twitter инсайдер Крис Джонстон. В 2018 году форвард подписал с американским клубом четырехлетний контракт на $ 12 млн.

В январе и феврале «островитяне» уже выставляли Комарова на уэйвер, но тогда его никто не забрал.

В нынешнем сезоне Комаров принял участие в 16 встречах, набрав 2 (0+2) очка.

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