«Айлендерс» в третий раз выставили Комарова на драфт отказов

«Айлендерс» выставили на драфт отказов финского нападающего Леонида Комарова, сообщает в Twitter инсайдер Крис Джонстон. В 2018 году форвард подписал с американским клубом четырехлетний контракт на $ 12 млн.

В январе и феврале «островитяне» уже выставляли Комарова на уэйвер, но тогда его никто не забрал.

В нынешнем сезоне Комаров принял участие в 16 встречах, набрав 2 (0+2) очка.