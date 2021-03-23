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Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона» из-за повреждения

18:37
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин пропустил тренировку команды. Россиянину дали отдохнуть, чтобы он залечил небольшое повреждение, пишет в Twitter 23 марта журналист Том Гулитти.

Тренерский штаб «Кэпиталз» сообщил, что капитан команды получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».

По личным причинам тренировку также пропускал нападающий Ти Джей Оши.

В нынешнем сезоне Овечкин провел 27 матчей и набрал 25 (14+11) очков.

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