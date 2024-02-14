«Айлендерс» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

«Айлендерс» проиграли «Сиэтл» в серии буллитов в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2 Б.

У команды из Нью-Йорка забил Кайл Палмиери. За «Кракен» отличились Мэттью Бенирс и Томаш Татар.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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