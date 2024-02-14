Макдэвид сделал шесть результативных передач в матче с «Детройтом»

Нападающий «Эдмонтона» Конор Макдэвид сделал шесть голевых передач в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (8:4).

Четыре из них Макдэвид отдал в третьем периоде.

27-летний канадец записал на свой счет второй в карьере матч с шестью очками (также 6 (3+3) 14 ноября 2019 года) и стал пятым игроком «Ойлерз» с несколькими шестиочковыми встречами после Уэйн Гретцки (22), Яри Курри (4), Гленн Андерсон (2) и Пол Коффи (2).

Также Макдэвид стал пятым игроком в истории клуба, которому удалось сделать четыре голевые передачи в одном периоде.