Карбери: «Гол Овечкина вернул «Вашингтон» в игру в матче с «Колорадо»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал гол форварда команды Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (3:6). Он забил в третьем периоде и сделал счет 3:4.

«Еще один вечер, когда он забил в большинстве. Это важный гол, который вернул нас в игру, так что это положительный момент для команды, который дает нам шанс на борьбу», — приводит слова Карбери сайт НХЛ.

На счету 38-летнего Овечкина 836 голов за всю карьеру в НХЛ. Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, отставая от Уэйна Гретцки на 58 шайб.

«Вашингтон» занимает 11-е место в Восточной конференции, набрав 54 очка в 52 матчах.