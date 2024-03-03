«Айлендерс» — «Бостон»: видеообзор матча

«Айлендерс» дома обыграли «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале Sportsnet.

У хозяев сделал хет-трик Кайл Палмьери, по одному голу у Андерса Ли и Брок Нельсон. Единственную шайбу гостей забросил Марк Маклафлин.

Вратарь «островитян» Илья Сорокин отразил 23 броска из 24 и стал третьей звездой встречи.

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