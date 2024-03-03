«Даллас» по буллитам обыграл «Сан-Хосе»

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл по буллитам «Сан-Хосе» со счетом 3:2.

В составе «Старз» отличились Радек Факса и Джейсон Робертсон, Джейми Бенн забросил победный буллит. У «Шаркс» голы забили Уилльям Эклунд и Филип Задина.

После этого матча «Даллас» с 83 очками занимает второе место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 36 очками — на предпоследней строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Сан-Хосе» — 3:2 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Эклунд — 10 (Канин, Рутта), 4:39 — 0:1. Факса — 4 (Стил, Смит), 23:08 — 1:1. Задина — 9 (Канин), 37:08 — 1:2. Робертсон — 20 (бол., Хейсканен, Бенн), 44:08 — 2:2.

Победный буллит: Бенн.

Вратари: Эттингер — Хрона.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 38 (12+17+7+2) — 23 (6+5+9+3).

Наши: — - Охотюк (11.56/1/0).

3 марта. Даллас. American Airlines Center.