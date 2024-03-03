«Торонто» — «Рейнджерс»: видеообзор матча

«Торонто» дома обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале Sportsnet.

В основное время у хозяев забили Митч Марнер, Вильям Нюландер и Джон Таварес. У гостей дважды забросил Винсент Трочек, еще один гол на счету Алексиса Лафренье. Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал две результативные передачи.

«Торонто» выиграл серию буллитов со счетом 2:1. Автором победного броска стал Макс Доми, Артемий Панарин не реализовал свою попытку.

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