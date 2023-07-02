«Аризона» подписала двухлетний контракт с Керфутом

Форвард Алекс Керфут подписал контракт с «Аризоной», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 28-летним канадцем рассчитано на два года.

Керфут с 2019 года выступал за «Торонто». В минувшем сезоне форвард провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 32 (10+22) очка. В 11 играх плей-офф игрок забил два гола.