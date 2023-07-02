Хэтэуэй подписал контракт с «Филадельфией»

Форвард Гарнет Хэтэуэй подписал контракт с «Филадельфией», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 31-летним американцем рассчитано на два года.

В минувшем сезоне Хэтэуэй провел за «Бостон» 25 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 6 (4+2) очков. Также на его счету результативная передача в семи играх плей-офф.