Гостисбеер перешел в «Детройт»

Защитник Шейн Гостисбеер подписал контракт с «Детройтом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 30-летним американцем рассчитано на один год с зарплатой в 4,125 млн долларов.

Минувший сезон Гостисбеер начал в «Аризоне», по ходу сезона перейдя в «Каролину». На его счету 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он набрал 51 (13+28) очко. Также он отметился тремя результативными передачами в 15 играх плей-офф.