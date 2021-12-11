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«Флорида» переиграла «Аризону». Бобровский сделал 22 сэйва

07:40
11 декабря. «Аризона» — «Флорида» — 1:3. Фото Twitter
11 декабря. «Аризона» — «Флорида» — 1:3. Фото Twitter
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«Аризона» на своем льду проиграла «Флориде» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3. «Койотс» потерпели четвертое поражение кряду.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 22 из 23 бросков по своим воротам.

«Флорида» возглавляет таблицу Восточной конференции. «Аризона» идет последней в Западной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Флорида» — 1:3 (1:3, 0:0, 0:0)

Голы: Хернквист — 5 (Ломберг, Луостаринен), 9:05 — 0:1. Беннетт — 9 (Райнхарт, Экблад), 9:15 — 0:2. Кессел — 4 (бол., Бойд, Хейтон), 16:53 — 1:2. Райнхарт — 8 (бол., Хернквист, Юбердо), 19:35 — 1:3.

Вратари: Уэджвуд (56:44) — Бобровский.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 23 (8+9+6) — 23 (10+9+4).

Наши: Любушкин (18.14/0/0) — Мамин (11.30/0/0).

11 декабря. Глендейл. Gila River Arena.

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Евгений Козинов все материалы автора
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