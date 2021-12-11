100-й гол Наместникова в НХЛ не спас «Детройт» от поражения в матче с «Колорадо»

«Колорадо» обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:3.

Форвард «Ред Уингз» Владислав Наместников забросил 100-ю шайбу в лиге. Также у «Детройта» отличились Джозеф Велено и Филип Гронек. У «Колорадо» дубль сделал Андре Бураковски, по одному голу забили Джей Ти Комфер, Даррен Хелм, Нэйтан Маккиннон, Самуэль Жирар и Кэйл Макар.

«Детройт» потерпел третье поражение подряд. «Колорадо» одержал третью победу кряду. Отметим, что «Блю Джекетс» во второй раз подряд выиграли со счетом 7:3, в прошлом матче команда с таким же счетом обыграла «Рейнджерс». Кроме того, «Колорадо» забросил 7 шайб в третьем матче подряд: в позапрошлой игре команда выиграла у «Филадельфии» со счетом 7:5.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Детройт» — 7:3 (3:1, 3:2, 1:0)

Голы: Комфер — 7 (Тэйвз, Макар), 5:01 — 1:0. Бураковски — 8 (Ньюхук, Дж. Джонсон), 7:10 — 2:0. Хелм — 4 (Обе-Кубель), 10:49 — 3:0. Наместников — 9 (Сутер, Зайдер), 19:07 — 3:1. Велено — 3 (Ганье, Гронек), 23:21 — 3:2. Маккиннон — 3 (Ландескуг, Тэйвз), 23:59 — 4:2. Бураковски — 9 (Рантанен), 24:22 — 5:2. Жирар — 3 (Джост, Э. Джонсон), 27:33 — 6:2. Гронек — 3 (бол., Задина, Ледди), 33:34 — 6:3. Макар — 12 (п.в., Тэйвз), 55:30 — 7:3.

Вратари: Кемпер — Грайсс (Неделькович, 10:49).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 48 (14+15+19) — 40 (14+11+15).

Наши: Ничушкин (18.56/7/+2) — Наместников (14.30/2/+1).

11 декабря. Денвер. Ball Arena.