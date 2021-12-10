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НХЛ: «Вашингтон» — «Питтсбург» и другие матчи 11 декабря

17:00
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
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В ночь на субботу, 11 декабря, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

«Баффало» — «Рейнджерс»
03.00

«Вашингтон» — «Питтсбург»
03.00

«Нью-Джерси» — «Нэшвилл»
03.30

«Аризона» — «Флорида»
05.00

«Колорадо» — «Детройт»
05.00

«Ванкувер» — «Виннипег»
06.00

«Вегас» — «Филадельфия»
06.00

«Оттава» — «Тампа-Бэй»
21.00

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке

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