НХЛ: «Вашингтон» — «Питтсбург» и другие матчи 11 декабря
17:00
В ночь на субботу, 11 декабря, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.
«Баффало» — «Рейнджерс»
03.00
«Вашингтон» — «Питтсбург»
03.00
«Аризона» — «Флорида»
05.00
«Колорадо» — «Детройт»
05.00
«Ванкувер» — «Виннипег»
06.00
«Вегас» — «Филадельфия»
06.00
«Оттава» — «Тампа-Бэй»
21.00
НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке
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