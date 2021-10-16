«Баффало» в серии буллитов одолел «Аризону»

«Баффало» обыграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в Баффало и завершилась победой хозяев в серии буллитов со счетом 2:1.

Автором победного буллита стал Артту Руотсалайнен. В основное время у «Баффало» отличился Коди Икин, у «Аризоны» — Эндрю Лэдд.

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«Баффало» — «Аризона» — 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Лэдд — 1 (Дзингел, Ларссон), 13:51 — 0:1. Икин — 1 (бол., Каджула, Далин), 21:05 — 1:1.

Победный буллит: Руотсалайнен.

Вратари: Токарски — Веймелка.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 33 (14+8+10+1) — 21 (5+9+5+2).

Наши: - — Любушкин (17.38/1/+1).

16 октября. Баффало. KeyBank Center.