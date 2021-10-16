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Мальцев в матче АХЛ забросил эффектную шайбу броском из-под ноги. Видео

21:12
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Российский нападающий Михаил Мальцев забросил первую шайбу за фарм-клуб «Колорадо» в АХЛ — «Колорадо Иглз».

23-летний форвард удалось забить эффектный гол броском из-под ноги в матче регулярного чемпионата с «Хендерсон Сильвер Найтс» (4:5 ОТ).

Российский нападающий присоединился к «Эвеланш» в результате обмена, а в обратном направлении последовал канадский защитник Райан Грэйвс. «Колорадо» также получил пик второго раунда на драфте НХЛ в 2021 году.

В минувшем сезоне россиянин сыграл в 33 матчах в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 9 (6+3) очков.

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Александр Кравченко все материалы автора
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