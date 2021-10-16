НХЛ, расписание матчей 16 и 17 октября: «Вашингтон» против «Тампы-Бэй» и другие встречи
19:00
С 16 на 17 октября пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Вашингтон» примет «Тампу-Бэй», «Рейнджерс» отправится на выезд к «Монреалю» и другие встречи.
16 октября, суббота
20.00 мск. «Баффало» — «Аризона»
17 октября, воскрсенье
01.00. «Флорида» — «Айлендерс»
02.00. «Бостон» — «Даллас Старз»
02.00. «Коламбус Блю Джэкетс» — «Сиэтл»
02.00. «Детройт Ред Уингз» — «Ванкувер Кэнакс»
02.00. «Монреаль Канадиенс» — «Нью-Йорк Рейнджерс»
02.00. «Питтсбург Пингвинз» — «Чикаго Блэкхокс»
02.00. «Торонто Мэйпл Ливз» — «Оттава Сенаторз»
02.00. «Вашингтон Кэпиталз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»
03.00. «Нэшвилл Предаторз» — «Каролина Харрикейнз»
04.00. «Колорадо Эвеланш» — «Сент-Луис Блюз»
05.00. «Эдмонтон Ойлерз» — «Калгари Флэймз»
05.00. «Сан-Хосе Шаркс» — «Виннипег Джетс»
05.30. «Лос-Анджелес Кингз» — «Миннесота Уайлд»
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