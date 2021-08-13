Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Андрей Василевский: «Всегда приятно посетить Дворец спорта, где начинался мой путь»

12:19
Теги:

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский рассказал о том, что посетил Дворец спорта в Уфе, где начиналась его карьера.

«Всегда приятно посетить Дворец спорта, где начинался мой путь. Мне удалось встретиться и побеседовать со многими знакомыми, работниками, и конечно же с основной командой, где мы с моими бывшими одноклубниками вспомнили пару мгновений из прошлого», — написал Василевский в Instagram.

Публикация от Andrei Vasilevskiy (@andreivasilevskiy88)

8 июля 2021 года «Тампа» Василевского выиграла второй Кубок Стэнли подряд, победив «Монреаль» (счет в серии — 4-1). Россиянин получил приз «Конн Смайт Трофи», который вручают лучшему игроку плей-офф.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Черная неделя нашего футбола. «Сочи» тоже вылетел из еврокубков
Андрей Орловский - о бое с Дациком: «Смотрю, жирный какой-то, говорит как идиот»
Российского триатлониста, выступившего на Олимпиаде, поймали на допинге. Что теперь грозит нашему спорту?
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд