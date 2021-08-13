Андрей Василевский: «Всегда приятно посетить Дворец спорта, где начинался мой путь»

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский рассказал о том, что посетил Дворец спорта в Уфе, где начиналась его карьера.

«Всегда приятно посетить Дворец спорта, где начинался мой путь. Мне удалось встретиться и побеседовать со многими знакомыми, работниками, и конечно же с основной командой, где мы с моими бывшими одноклубниками вспомнили пару мгновений из прошлого», — написал Василевский в Instagram.

8 июля 2021 года «Тампа» Василевского выиграла второй Кубок Стэнли подряд, победив «Монреаль» (счет в серии — 4-1). Россиянин получил приз «Конн Смайт Трофи», который вручают лучшему игроку плей-офф.