Нападающий Копп продлил контракт с «Виннипегом»

«Виннипег» на официальном сайте объявил о заключении нового однолетнего соглашения с форвардом Эндрю Коппом на 3,64 миллиона долларов.

Таким образом, стороны избежали арбитражного слушания, назначенного на 26 августа — 27-летний американец находился в статусе ограниченно свободного агента.

В 55 матчах прошлого чемпионата НХЛ Копп установил личные рекорды по голам (15), передачам (24) и очкам (39). В 8 играх плей-офф на его счету 2 голевые передачи.