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Вратарь «Вегаса» включил двух российских голкиперов в свой рейтинг топ-5 НХЛ

11:27
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Вратарь «Вегаса» Робин Ленер включил Андрея Василевского («Тампа») и Илью Сорокина («Айлендерс») в свой топ-5 лучших голкиперов НХЛ.

«Василевский, Раск, Петерсон, Гибсон, Сорокин и Флери», — написал у себя в Twitter Ленер, указав шестерых игроков.

Василевский является двукратным обладателем Кубка Стэнли, в 2019 году он выигрывал награду «Везина Трофи», которую вручают лучшему вратарю регулярного чемпионата в НХЛ. По итогам плей-офф сезона-2020/21 Василевский был признан самым ценным игроком Кубка Стэнли.

Илья Сорокин дебютировал в НХЛ в сезоне-2020/21 в составе «Айлендерс». Россиянин провел 22 игры за команду из Нью-Йорка, на его счету 13 побед и 3 шатаута при проценте отраженных бросков 91,8.

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Иван Торопцев все материалы автора

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