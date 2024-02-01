«Сан-Хосе» в овертайме уступил «Анахайму», у Мухамадуллина результативный пас

«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Анахайму» со счетом 2:3.

В составе «Шаркс» отличились Энтони Даклер и Марк-Эдуард Власик, защитник Шакир Мухамадуллин отметился результативной передачей, набрав первое очко в НХЛ. У «Дакс» шайбы забросили Исак Лундстрем, Трой Терри и Фрэнк Ватрано.

После этого матча «Сан-Хосе» с 33 очками занимает 15-е место в Западной конференции, «Анахайм» с 38 очками — на 14-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Сан-Хосе» — 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Лундестрем — 2 (Мактавиш, Сильферберг), 2:12 — 1:0. Дюклер — 9 (бол., Мухамадуллин, Хоффман), 6:59 — 1:1. Власик — 5 (Берроуз, Эклунд), 37:57 — 1:2. Терри — 15 (Карлссон, Хенрик), 58:59 — 2:2. Ватрано — 22, 64:07 — 3:2.

Вратари: Гибсон (58:37 — 58:59) — Кяхкенен.

Штраф: 18 — 10.

Броски: 34 (8+8+15+3) — 28 (13+6+7+2).

Наши: Любушкин (13.15/0/0) — Барабанов (8.11/0/-1), Мухамадуллин (21.47/2/-1), Охотюк (14.49/0/-1).

1 февраля. Анахайм. Honda Center.