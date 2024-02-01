Петров забил гол и стал третьей звездой матча за фарм-клуб «Эдмонтона»

«Бейкерсфилд» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил «Тусону» со счетом 2:3.

В составе фарм-клуба «Эдмонтона» форвард Матвей Петров отметился заброшенной шайбой и стал третьей звездой встречи.

В текущем сезоне 20-летний россиянин провел 27 матчей в АПЛ, в которых набрал 8 (5+3) очков.