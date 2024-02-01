«Детройт» — «Оттава»: видеообзор матча

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«Детройт» на своем льду проиграл «Оттаве» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 ОТ. «Сенаторз» одержали вторую победу подряд.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В победной атаке поучаствовал российский форвард Владимир Тарасенко, сделавший голевую передачу.

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