Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:18

«Анахайм» обыграл «Каролину», Минтюков забил первый гол в НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Каролину» со счетом 6:3.

В составе «Дакс» хет-трик оформил Фрэнк Ватрано, 2 (1+1) очка у Кэма Фаулера, еще по голу забили Сэм Кэррик и Павел Миньюков, который забросил дебютную шайбу в НХЛ. У «Харрикейнс» дубль оформил Теуво Терявяйнен, еще один гол забил Мартин Нечас.

В следующем матче «Анахайм» 20 октября сыграет с «Далласом», «Каролина» 18 октября встретится с «Сан-Хосе».

НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Каролина Харрикейнз
12
Читайте также
Аделия Петросян выиграла первый этап «Гран-при России» с двумя падениями и ошибкой
Евгений Малкин стал третьим по голам среди россиян в истории НХЛ
Лавров прибыл в Пекин для участия в форуме «Один пояс – один путь»
«Черные гусары» разбили батальон ВСУ на сватовском направлении
Врачи попали под обстрел в единственной больнице в городе Ашкелон
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Питтсбург» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона НХЛ: сколько забьет Овечкин, главные русские интриги
«Вегас» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Оттава» — «Тампа»: видеообзор матча НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
16.10 02:00
Оттава – Тампа-Бэй
 5 : 2
16.10 03:30
Анахайм – Каролина
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости