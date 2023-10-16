«Анахайм» обыграл «Каролину», Минтюков забил первый гол в НХЛ

«Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Каролину» со счетом 6:3.

В составе «Дакс» хет-трик оформил Фрэнк Ватрано, 2 (1+1) очка у Кэма Фаулера, еще по голу забили Сэм Кэррик и Павел Миньюков, который забросил дебютную шайбу в НХЛ. У «Харрикейнс» дубль оформил Теуво Терявяйнен, еще один гол забил Мартин Нечас.

В следующем матче «Анахайм» 20 октября сыграет с «Далласом», «Каролина» 18 октября встретится с «Сан-Хосе».