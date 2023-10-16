«Анахайм» обыграл «Каролину», Минтюков забил первый гол в НХЛ
«Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Каролину» со счетом 6:3.
В составе «Дакс» хет-трик оформил Фрэнк Ватрано, 2 (1+1) очка у Кэма Фаулера, еще по голу забили Сэм Кэррик и Павел Миньюков, который забросил дебютную шайбу в НХЛ. У «Харрикейнс» дубль оформил Теуво Терявяйнен, еще один гол забил Мартин Нечас.
В следующем матче «Анахайм» 20 октября сыграет с «Далласом», «Каролина» 18 октября встретится с «Сан-Хосе».
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Оттава – Тампа-Бэй
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|16.10
|03:30
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Анахайм – Каролина
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