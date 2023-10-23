«Анахайм» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

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«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Анахайм» (3:1).

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

На гол Мэйсона Мактавиша гости ответили дублем Мэттью Пойтраса и шайбой Брэда Маршана в пустые ворота.

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