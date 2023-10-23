Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:05

«Бостон» одержал волевую победу над «Анахаймом»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Анахайм» со счетом 3:1.

На гол Мэйсона Мактавиша гости ответили дублем Мэттью Пойтраса и шайбой Брэда Маршана в пустые ворота.

После этого матча «Бостон» с 10 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Анахайм» с 2 очками — на 15-й строчке Запада.

1
Читайте также
«Зенит» победил «Крылья Советов» и поднялся на второе место в РПЛ
Дубль Головина принес «Монако» победу над «Метцем» в лиге 1
На 57-м году жизни скончался российский блогер Дядя Слава
Бойца MMA Ильяса Якубова задержали по обвинению в публичном оправдании терроризма
Рогов сообщил о попытке отравления российских летчиков тортом в Армавире
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Детройт» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Филадельфия 5 3 2 7
2 Коламбус 5 3 2 6
3 Рейнджерс 5 3 2 6
4 Каролина 6 3 3 6
5 Нью-Джерси 4 2 2 5
6 Айлендерс 4 2 2 5
7 Питтсбург 5 2 3 4
8 Вашингтон 4 1 3 3
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 4 4 0 8
2 Детройт 5 4 1 8
3 Оттава 5 3 2 6
4 Торонто 5 3 2 6
5 Тампа-Бэй 6 2 4 6
6 Монреаль 4 2 2 5
7 Флорида 5 2 3 4
8 Баффало 5 2 3 4
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 5 5 0 10
2 Даллас 4 3 1 7
3 Аризона 5 3 2 6
4 Нэшвилл 6 3 3 6
5 Сент-Луис 4 2 2 5
6 Миннесота 5 2 3 5
7 Виннипег 5 2 3 4
8 Чикаго 6 2 4 4
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 6 6 0 12
2 Ванкувер 5 3 2 6
3 Лос-Анджелес 5 2 3 5
4 Калгари 5 2 3 5
5 Эдмонтон 5 1 4 3
6 Сиэтл 6 1 5 3
7 Анахайм 4 1 3 2
8 Сан-Хосе 5 0 5 1
Результаты / календарь
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
23.10 00:00
Детройт – Калгари
 - : -
23.10 03:30
Анахайм – Бостон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Джек Хьюз

Джек Хьюз

Нью-Джерси

 4 10
Элиас Петтерссон

Элиас Петтерссон

Ванкувер

 5 10
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 6 9
И Г
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 6 6
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 5 6
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 5 6
И КН
Джонатан Куик

Джонатан Куик

Рейнджерс

 2 0.70
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 2 1.00
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 3 1.26
Новости
RSS RSS
Все новости