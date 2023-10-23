«Бостон» одержал волевую победу над «Анахаймом»

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Анахайм» со счетом 3:1.

На гол Мэйсона Мактавиша гости ответили дублем Мэттью Пойтраса и шайбой Брэда Маршана в пустые ворота.

После этого матча «Бостон» с 10 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Анахайм» с 2 очками — на 15-й строчке Запада.